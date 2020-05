“L’Università per stranieri di Perugia regge anche davanti all’emergenza Covid”: a dirlo è la rettrice Giuliana Grego Bolli. “Quello che fin dal primo momento ci siamo imposti di fare è stato garantire una normalità nella anormalità a tutti i nostri iscritti”, evidenzia ancora. Il primo passo è stato riconvertire, in tempi rapidissimi, la didattica frontale in didattica a distanza. “Questa particolare situazione non ci ha colti impreparati tanto che non abbiamo perso un’ora di lezione. Avevamo già acquisito negli anni gli strumenti e la tecnologia necessari per avviare la didattica a distanza e così gli studenti dei corsi di laurea hanno potuto continuare il loro percorso formativo con il supporto continuo dei loro docenti. Anche per quanto riguarda il settore dei corsi di lingua e cultura italiana si garantisce, a distanza, la possibilità di una interazione continua. Ci siamo organizzati in classi di dodici studenti al massimo per consentire la massima integrazione tra i ragazzi che sono costretti a seguire dalle loro residenze, a volte ubicate in Paesi lontani. Una risposta rapida ed efficace che ci ha permesso di mantenere numeri più che soddisfacenti: sono oltre 150 gli iscritti e 17 i corsi di lingua e cultura italiana attivati.

