Coronavirus in Umbria, il ministro Francesco Boccia non ha ancora sciolto la riserva. Si era preso 48 ore di tempo e, a quanto pare, vuole usarle tutte. Ma entro sabato 9 maggio dovrà rispondere alle richieste dei governatori che vogliono riaprire il commercio al dettaglio l’11 maggio per procedere poi, dal 18, con percorsi autonomi. Le sue perplessità sulle riaperture dell’11, legate alla mancanza di un protocollo Inail per chi deve tornare al lavoro, non convincono nessuno. La governatrice, Donatella Tesei, dice di non comprendere i motivi che potrebbero portare a un diniego. Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria, definisce il protocollo Inail “una scusa assurda”. Giorgio Mencaroni, al vertice della Camera di Commercio dell’Umbria, ne fa una questione di giustizia e di equità: “Una settimana non cambia lo stato delle cose ma non ci devono prendere in giro: avallare dopo due mesi di chiusura la motivazione del protocollo Inail è inaccettabile”.