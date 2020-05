Coronavirus in Umbria, via ai test sierologici quantitativi

Il governo ha annunciato che nei prossimi sessanta giorni invierà 5 milioni di tamponi in tutta Italia. Dove per tamponi si intende il cotton fiock, per fare i prelievi rinofaringei ai potenziali positivi. Ma senza reagenti, quello non serve a nulla. E in Umbria, dall’inizio della pandemia, la protezione civile nazionale non ha inviato neanche un litro di reagente. Il reagente è praticamente introvabile in tutto il mondo e nella maggioranza dei casi, viene autoprodotto dagli atenei coinvolti. In Umbria, il liquido indispensabile per far parlare i test, è stato reperito da aziende produttrici e da circa un mese dall’Università di Perugia che lo produce per i laboratori regionali. Per fortuna, le carenze registrate nelle scorse settimane, ora non ci sono più: dal laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale di Perugia, la professoressa Antonella Mencacci assicura che c’è reagente a sufficienza per proseguire con gli standard che la Regione si è prefissata. Per quanto riguarda gli stick il problema non si è mai posto, ne sono stati inviati 56.200 e continuano ad essere inviati circa mille al giorno. “Stiamo applicando una strategia di farci fornire da diversi fornitori - ha spiegato il direttore sanitario regionale, Claudio Dario - così, se cede uno abbiamo possibilità di averle da altri, quindi abbiamo diverse tecnologie e diversi fornitori. E comunque, e il quadro epidemilogico europeo è in mutamento, e adesso comincia ad essere più chiaro, per cui è possibile che si inizi a reperire meglio”. Nei giorni scorsi, dalla Protezione civile regionale è partita una email al commissario straordinario, Domenico Arcuri in cui vengono indicati i reagenti usati in Umbria. Il commissario si è impegnato a reperirli. In ogni caso, l’Umbria è autosufficiente. Verranno invece acquisiti nei prossimi giorni circa 20 mila test sierologici quantitativi, detti anche immunometrici. Questi test prevedono un prelievo venoso e vanno non solo a dire se ci sono gli anticorpi IgM e IgG, ma anche le IgA, cioè gli anticorpi presenti sulla superficie delle mucose dell’apparato respiratorio. “Ovviamente - ha detto Dario - anche questi sono sempre in abbinamento con i molecolari perché un conto è che unapersona sia positiva, un altro che sia contagiosa. Quello si vede solo con il prelievo rinofaringeo e il tampone”. Insomma la Regione punta a raddoppiare i test al giorno: “Ora - ha spiegato Dario - eseguiamo circa 1500 molecolari rapidi a settimana e circa 1.300 molecolari standard al giorno, riteniamo di dover andare a raddoppiare il numero giornaliero”. Ma quando fare un test e quando un altro? A seconda dei casi. Per un ricovero in ambulanza in urgenza si parte con un test sierologico rapido, ma poi si valida con il molecolare. Per una ricerca sulla prevalenza servono gli immunometrici.