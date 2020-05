Lavori pubblici, a Perugia si riparte dalle scale mobili di via Pellini

A Perugia la macchina dei lavori pubblici si rimette in moto. Proprio questa settimana è ripartito il cantiere delle scale mobili che collegano via Pellini a via dei Priori. Nell'ambito del Piano periferie sono partiti gli interventi per il parco Chico Mendes dove sarà realizzata una struttura polifunzionale mentre sono in via di affidamento i lavori per il sottopasso tra la stazione Fs e via Sicilia. Al via gli interventi per la pensilina tra la stazione Fs e quella del Minimetrò, quelli relativi alla pista skate in piazza del Bacio e la riqualificazione del parco della Pescaia. Sono già ripartiti i lavori nel Parco Vittime delle Foibe che, nell’ambito del bando periferie, è oggetto di un importante riqualificazione, gli interventi di rifacimento dei campi da basket di via Martiri dei Lager e per la zona 30 mentre sono stati praticamente ultimati quelli di costituzione di un sistema di adduzione delle acque alle aree verdi e agli orti urbani nel Parco delle Foibe e Pescaia.

