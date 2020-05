Napoli, esplosione in una fabbrica: un morto e due feriti Video

Esplosione a Ottaviano (Napoli) con una persona morta nella fabbrica Adler Plastic. Secondo un primo bilancio, le persone coinvolte sono tre: un ferito grave portato nell'ospedale di Nola, un altro, ferito lievemente, Al Cardarelli di Napoli, e la persona deceduta.

"Abbiamo cercato di rianimarlo, ma non ci siamo riusciti", racconta Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, tra i primi ad arrivare, insieme con i carabinieri, davanti alla fabbrica Adler Plastic, interessata da una violenta esplosione. Davanti alla fabbrica è arrivato anche il personale dell'Arpac e dell'Asl per i rilievi. La Adler produce componentistica in plastica e gomma. L'esplosione ha fatto tremare i vetri in molti comuni del Vesuviano, mandando in frantumi le vetrate di abitazioni della zona circostante e del centro cittadino. La colonna di fumo nero era visibile a diverse decine di chilometri di distanza dal luogo dell'esplosione. In alcuni comuni i sindaci hanno invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse per evitare un'eventuale intossicazione dai fumi prodotti dallo scoppio.