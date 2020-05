Coronavirus, in Umbria nessun positivo da 48 ore e il fattore RO scende a 0,2

di Alessandro Antonini

Il fattore RO, ossia l’indice di trasmissibilità da soggetto a soggetto del Covid è sotto lo 0,2 in Umbria. Il dato arriva il 4 maggio, nel secondo giorno consecutivo con contagi zero. Ed è la prima volta. Il tasso di trasmissione del virus scende ancora. Anche sei i tamponi ai dati di lunedì 4 maggio sono bassi, da giorno festivo: sotto i 300. Intanto la giunta regionale, su iniziativa dell’assessore alla Salute, Luca Coletto, ha approvato il Piano di contenimento del contagio e la tutela dei lavoratori in ambienti di lavoro non sanitari. “In ambito lavorativo”, spiega Coletto,”gli accorgimenti per evitare il contagio si devono basare sull’adozione da parte dell’impresa di misure di contenimento e distanziamento nei luoghi di lavoro, adeguando l’organizzazione dell’attività in modo da limitare i contatti fra i lavoratori e gli utenti, applicando ferree misure di comportamento e igiene, garantendo la pulizia e la sanificazione degli ambienti e utilizzando in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale in ogni singolo contesto lavorativo”.