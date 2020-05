Sanitopoli, chiuse le indagini per 45: Marini, Bocci e Barberini accusati di associazione per delinquere

di Francesca Marruco

E' stato notificato stamattina, lunedì 4 maggio, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari agli indagati nell'ambito della maxi inchiesta sui concorsi truccati all'ospedale di Perugia. Diversamente dal passato i pm, Mario Formisano e Paolo Abbritti, contestano il pesante reato di associazione per delinquere anche alla ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, all'ex sottosegretario al ministero degli Interni, Gianpiero Bocci e all'ex assessore alla sanità, Luca Barberini.

In particolare, nel capo di imputazione sta scritto che i tre "creavano una vera e propria rete di sistema attraverso cui condizionavano gran parte dei concorsi pubblici gestiti dall'Azienda ospedaliera e da altre aziende sanitarie umbre, impartivano direttive attraverso i vertici aziendali di nomina politica, affinché i concorsi pubblici venissero manipolati a favore dei candidati indicati da loro stessi". Insieme a loro, restano accusati di associazione per delinquere l'ex direttore generale dell'ospedale di Perugia, Emilio Duca, e gli ex direttori, Maurizio Valorosi e Diamante Pacchiarini. In particolare, loro sono accusati di aver "eseguito le direttive impartite dalla classe politica".