Lutto a Terni per la morte di un educatore sociale molto conosciuto sia per la sua attività che per il suo amore per la musica.

Domenica 3 maggio 2020 è venuto a mancare, infatti, Francesco Grillini, a soli 51 anni.

A rendere pubblica la notizia è stata la cooperativa sociale Actl, dove Grillini lavorava.

"Francesco Grillini era un nostro operatore e socio, persona delicata e gioiosa - ha scritto sui social la cooperativa Actl - come ha detto un collega 'un uomo buono a cui tutti volevano bene'. Francesco ci ha improvvisamente lasciati.

"A nome di Coopsociale Actl ci associamo tutti, dirigenti, colleghi, i ragazzi delle comunità dove operava, il personale amministrativo al lutto dei suoi cari. Non ti dimenticheremo caro Francesco e la tua musica ed il tuo sorriso saranno con noi".