Il Covid non blocca i lavori sulle principali vie di collegamento dell’Umbria. Dalla E45 alla Flaminia, gli operai Anas non si sono mai fermati e chi oggi torna in strada per raggiungere il posto di lavoro può trovare più di un cantiere aperto. Il pacchetto più sostanzioso di interventi riguarda la E45 dove, oltre al risanamento della pavimentazione, sono previste significative operazioni per il miglioramento della sicurezza. Lavori in corso tra Resina e Ponte Pattoli dove è previsto lo scambio di carreggiata. Chiuso lo svincolo di Resina in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Cesena. Completamento entro maggio. Interventi all’altezza di Ponte Felcino-Bosco, direzione nord: previsto lo scambio di carreggiata e chiusi gli svincoli di Ponte Felcino e Bosco/Gubbio in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Cesena. Completamento a giugno. Cantiere aperto tra Torgiano-Montebello-Balanzano, carreggiata nord: attualmente previsto lo scambio di carreggiata e chiuso lo svincolo di Balanzano in direzione Cesena. Nella fase successiva saranno interessate le rampe dello svincolo di Montebello. Anche qui si finisce a giugno. Interventi in corso all’altezza di Todi: scambio di carreggiata e chiuso svincolo di Todi/San Damiano in direzione Roma. Si termina entro maggio. Tra Marsciano e Casalina chiuso anche lo svincolo di Ripabianca per chi viaggia in direzione Roma, oltre allo svincolo di Marsciano/Collepepe che resta chiuso sempre in direzione Roma. Termine previsto a fine giugno. Lavori anche nel tratto Massa Martana-Collevalenza, carreggiata sud: previsto lo scambio di carreggiata e chiuso lo svincolo di Massa Martana in direzione Roma. Il completamento di questa fase è previsto a giugno. In corso lavori di risanamento sulla Flaminia, all’altezza di Trevi con scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo per chi viaggia in direzione Perugia. Completamento a fine maggio. Sulla Centrale Umbra, da oggi, sarà avviato il risanamento di un nuovo tratto di circa 4 km della carreggiata in direzione Perugia. Scambio di carreggiata e chiusi lo svincolo di Santa Maria degli Angeli Sud, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia, e lo svincolo di Santa Maria degli Angeli Nord solo in uscita, sempre direzione Perugia. Il completamento di questa fase è previsto entro giugno. Lavori anche a Foligno, in un tratto di circa 4 km. Il transito è consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Foligno Nord è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Sulla Pian d’Assino lavori di risamento profondo della pavimentazione tra lo svincolo Ospedale/Branca e Torre Calzolari: strada chiusa in entrambe le direzioni. Completamento previsto fine maggio. A Gubbio Est, invece, chiuso svincolo in entrambe le direzioni. Lavori in fase di ultimazione.

Infine sulla Umbro-Laziale è previsto l’ammodernamento degli impianti tecnologici nella galleria “Castelluccio”.