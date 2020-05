Coronavirus in Umbria, protocollo sui test rapidi nei laboratori privati

Dovrebbe vedere la luce domani il protocollo nell’ambito del quale, i laboratori privati della regione Umbria potranno muoversi per poter effettuare i test sierologici ai cittadini. Nei giorni scorsi infatti la direzione sanitaria regionale, dopo aver avuto alcuni contatti con i rappresentanti di 20 laboratori, ha dato il via ad uno studio che porterà alla redazione di queste linee guida imprescindibili e che ricalcano in tutto e per tutto la circolare ministeriale sull’uso dei test rapidi. A partire dal fatto che devono essere per forza di cosa prescritti dal medico di medicina generale e non possono quindi essere somministrati in maniera libera a chiunque vorrebbe farne.

Il secondo punto ineludibile è quello della comunicazione dei risultati, sia negativi che positivi, al medico di base e poi alla Usl che gestisce le informazioni finali. Di certo la Regione non sta avviando un piano che coinvolga i laboratori privati in una attività allargata di screnning della popolazione umbra. Il protocollo che dovrebbe essere chiuso domani, è più che altro la risposta a qualcosa che va organizzata con delle regole precise. Quel che sembra certo, inoltre, è che la platea di potenziali utenti non è molto ampia. Chi è isolato perché ha avuto contatti con un positivo, ad esempio, viene preso in carico dal sistema sanitario regionale e quindi messo in quarantena e sottoposto a test. Chi ha dei sintomi suggestivi di Coronavirus viene ugualmente preso in carico dal sisterma sanitario pubblico. Chi non ha sintomi, a rigor di logica, non dovrebbe vedersi prescritto un esame dal proprio medico. Per cui resta chi ha sintomi, non esattamente riconducibili al Covid. Sempre che non partano prescrizioni mediche per accontentare tutti quelli che vorrebbero farsi il test.