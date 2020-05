Coronavirus in Umbria, da Arcuri "no" a 40 mila test sierologici e molecolari

Non sarà il Dipartimento nazionale di Protezione Civile a fornire all’Umbria i 40 mila test (20 mila sierologici e 20 mila molecolari) che sono stati chiesti nei giorni scorsi dalla Regione. In una mail recapitata al Cor di Foligno infatti, il commissario straordinario, Domenico Arcuri assicura l’invio costante dei tamponi “classici” ma tace sulle richieste umbre per gli altri test. Sembra dunque che non sarà Roma a provvedere a questa fornitura, fondamentale per affrontare una fase 2 in maniera prolungata. Al momento l’orizzonte temporale in base ai test disponibili,viaggiando con una media di 1.300 al giorno, considerando anche i tamponi normali, si attesta intorno alle 4 settimane. Un orizzonte temporale che più o meno si avvicina a questo riguarda le mascherine che la Protezione civile regionale fornisce agli operatori sanitari. Al momento le scorte a Foligno possono bastare per non più di tre settimane. Quanto alle mascherine per i cittadini comuni, è calato l’iniziale problema di reperimento, ma il fabbisogno giornaliero dell’Umbria è comunque alto. L’Università sta lavorando per certificare produzioni che dovrebbero raggiungere le 100 mila unità al giorno”. Quanto ai posti letto, indispensabili per una fase 2, l’Umbria ha raggiunto quota 117 terapie intensive (dalle 69 iniziali) che potrebbero essere implementate con le 30 dell’ospedale da campo e, nel momento di massima emergenza, ha ospitato 183 degenti Covid non in rianimazione. Numeri che rendono attuabile, in sicurezza, la fase 2 anche in caso del ritorno dell’emergenza con i numeri già avuti tra marzo e aprile.