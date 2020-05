Coronavirus in Umbria, non ci saranno le piazze fisiche, nel pieno rispetto delle limitazioni anti Covid, ma ci saranno quelle virtuali. Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria hanno infatti realizzato una serie di video, non solo con gli interventi di segretari e dirigenti, ma raccogliendo moltissimi brevi messaggi di lavoratrici e lavoratori di vari settori, che ribadiscono l’importanza di questo primo maggio e chiedono sicurezza per loro e tutti i loro colleghi. “Sarà un primo maggio ancora più importante perché il lavoro in questo momento così difficile è la vera cura per il Paese e per la nostra regione”, dicono i tre segretari Vincenzo Sgalla (Cgil), Angelo Manzotti (Cisl) e Claudio Bendini (Uil). Non mancherà neanche la musica: il tradizionale concerto di Perugia, infatti, si sposterà sui social dei sindacati dove verranno pubblicati nel corso del pomeriggio una serie di video musicali preparati per l'occasione da vari artisti umbri che nel corso degli anni hanno calcato il palco di piazza IV Novembre. Musica e parole sul lavoro saranno al centro di un’altra iniziativa virtuale promossa da Cgil, Cisl e Uil dell’Alto Tevere, un “Primo maggio amplificato”, come lo hanno definito gli organizzatori, che verrà trasmesso da radio, tv locali, siti e canali social in contemporanea alle ore 11.30. A Umbertide una rete di cittadine e cittadini amplificherà la trasmissione di Rcc dai propri balconi, diffondendola così ad una parte considerevole della popolazione. A Terni, invece, il comizio di Cgil, Cisl e Uil si sposterà in tv, grazie alla collaborazione con Telegalileo che ospiterà alle 12 i tre sindacati.