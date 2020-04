Coronavirus in Umbria, a Narni, in provincia di Terni, i dati che conducono verso l'inizio della fase 2 sono confortanti.

“I numeri narnesi del Covid 19 sono ottimi con pochissime persone in isolamento fiduciario e oltre 120 cittadini che erano in questa fase ma che ne sono usciti durante l'emergenza senza problemi. Tuttavia è il momento di continuare ad essere rigorosi anche se chiediamo al Governo centrale linee guida per le riaperture e per i comportamenti individuali che, invece, continuano a mancare”.

Così, il sindaco Francesco De Rebotti, nel punto settimanale via social sulla diffusione della pandemia.

Il primo cittadino è però stato chiaro con la cittadinanza: “Stop ad aperitivi, cene tra amici, riunioni di famiglie e soprattutto sfruttiamo le maggiori libertà del Dpcm di Giuseppe Conte ma senza invadere le città, i parchi e rimanendo nell'ambito territoriale e regionale”.

Preoccupato, il sindaco narnese, per le aziende, le piccole e medie imprese, bar e ristoranti: “Il Governo deve portare azioni rapide, chiare e decise nei confronti di tutti quei soggetti che da qui a qualche mese avranno notevoli difficoltà economiche. Per questo, accanto al lavoro sulla riapertura e sui codici comportamentali, auspichiamo aiuti più diretti, non prestiti ma finanziamenti a fondo perduto”, ha concluso De Rebotti.

