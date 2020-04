Coronavirus, ragazzo di Foligno si rompe la mandibola e all'ospedale di Terni si scopre che è positivo

Un ragazzo di 19 anni è stato trasferito dall'ospedale di Foligno all'ospedale Santa Maria di Terni, martedì 28 aprile, per una frattura mandibolare che necessitava di un intervento di chirurgia maxillo-facciale. Nell'ambito delle attuali procedure di sicurezza, il trasferimento a Terni è stato effettuato solo dopo avere ricevuto l'esito del tampone, che ha evidenziato che il giovane folignate è positivo al Covid 19, sebbene asintomatico e non rispondente al quadro clinico Covid. Una volta arrivato all'ospedale di Terni il paziente è stato ricoverato nell'area Covid e la mattina di mercoledì 29 aprile è stato operato dall'equipe di chirurgia maxillo-facciale, diretta dal dottor Fabrizio Spallaccia, nel rispetto di tutte le procedure di protezione e sicurezza previste per il trattamento Covid positivi. Il giovane attualmente è in buone condizioni e si prevede che possa essere dimesso entro uno o due giorni.