Coronavirus in Umbria, a Terni l'associazione che solitamente opera in ospedale per rallegrare i bambini ricoverati in Pediatria, el nel reparto di Otorinolaringoiatria e nel Day Surgery dell'ospedale Santa Maria, stavolta dà una mano alle forze dell'ordine.

Infatti Alessandro Rossi, il presidente dell’associazione “I Pagliacci”, i volontari che hanno come scopo primario quello di portare un sorriso ai bambini-pazienti, in segno di attenzione nei confronti del lavoro delle forze di polizia, ha donato 400 mascherine agli operatori della Polizia di Stato impegnati sul territorio.

La mattina di mercoledì 29 aprile 2020 il presidente Rossi è stato ricevuto dal questore di Terni, Roberto Massucci, e dalla dr.ssa Mariantonia Di Sanzo, che gli hanno consegnato una medaglia della questura di Terni, ringraziandolo per il gesto significativo, a testimonianza della riconoscenza della comunità ternana all’operato dei poliziotti in questo momento di particolare emergenza.



