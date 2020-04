Coronavirus in Umbria, a Terni visite centellinate al massimo e stretta sugli accessi con tampone obbligatorio all'ospedale Santa Maria.

Il direttore straordinario, Andrea Casciari, lo aveva annunciato e ora il divieto di entrare all’ospedale diventa operativo.

Fa seguito allo screening massivo messo in atto anche fra i pazienti non Covid per garantire un ospedale "pulito" e senza casi di Coronavirus al di fuori dei reparti dedicati: “In ottemperanza al Dpcm del 26 aprile – si legge nella missiva -, considerata la necessità di ridurre il più possibile l’afflusso di persone in visita all’ospedale ad ulteriore tutela dei pazienti ricoverati”.

(Leggi dei tamponi a tappeto fatti all'ospedale di Terni)

Previste deroghe in caso di minori e in altri casi particolari, ad esempio nascite, pazienti con gravissimi handicap, pazienti terminali. Sarà comunque possibile l’ingresso in reparto di una sola persona per ricoverato e la persona individuata dovrà essere sottoposta a tampone. Solo in caso di minore, sarà possibile l’ingresso di entrambi i genitori comunque sottoposti preventivamente a tampone. La persona autorizzata, per accedere al reparto, dovrà procedere ad attenta disinfezione delle mani, indossare mascherina e copricalzari e impegnarsi a mantenere gli stessi correttamente indossati.

“Si tratta – ha sottolineato ulteriormente Casciari – di un criterio di massima sicurezza sia per i degenti dei reparti che per il personale dell’intera azienda ospedaliera”.

L’utente che dovrà accedere a una attività ambulatoriale all’interno dell’ospedale, si precisa nella direttiva, dovrà esibire la prenotazione in portineria e dovrà essere sottoposto a valutazione preingresso.

Sarà consentito l’ingresso al solo paziente prenotato ed eventualmente ad un solo accompagnatore solo in caso di disabilità grave debitamente certificata, o di due accompagnatori in caso di minore. In questi giorni prosegue anche la normale attività ospedaliera che dunque va ad aggiungersi al sistema anti-Covid attuato già dalle scorse settimane.