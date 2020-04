Coronavirus in Umbria, adesso è emergenza affitti. Secondo le stime del Sindacato inquilini sono circa 6.500, a Perugia, le persone che si trovano in grandissima difficoltà per pagare il canone. Più di uno su tre locatari considerando anche studenti e locali commerciali. “Le persone sono disperate, chi ha perso il lavoro ora ha paura di restare anche senza una casa”, dice Cristina Piastrelli, segretario provinciale del Sunia. I più colpiti sono i lavoratori precari, quindi tutti coloro che sono rimasti disoccupati e che si guadagnavano da vivere con impieghi in nero. Quello del sommerso, peraltro, è un mondo che sta venendo alla luce in proporzioni molto più vaste di quanto si potesse immaginare. Il sindacato degli inquilini ha già provveduto a segnalare, dall’inizio dell’emergenza, venticinque famiglie alla protezione civile: sono nuclei formati da moglie e marito che lavoravano in nero e che ora non hanno i soldi nemmeno per mangiare, figurarsi per pagare l’affitto.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di mercoledì 29 aprile