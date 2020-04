Coronavirus in Umbria, almeno un milione di mascherine a settimana per entrare nella fase 2. La stima è di Federfarma e Regione Umbria che nei giorni scorsi, per sopperire a questa necessità, avevano già individuato i produttori in grado di rifornire a un prezzo equo. “Ci siamo fermati in seguito alle dichiarazioni del commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcudi, il quale ha annunciato che ha già acquistato 660 milioni di mascherine a un prezzo medio di 38 centesimi al pezzo per poi metterle sul mercato a 50 centesimi – spiega Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria - I nostri fornitori non sono assolutamente in grado di farci un prezzo di questo genere per cui i farmacisti hanno bloccato tutti gli ordini. In questo momento si sta dando fondo alle scorte: le mascherine chirurgiche vengono messe sul mercato a 50 centesimi più Iva, quindi a 61 centesimi, un prezzo molto più basso di quanto sono state pagate”. Lo stesso Arcuri ha già chiarito che alle farmacie che hanno acquistato mascherine e dispositivi di protezione a un prezzo superiore (ma che adesso sono costrette a venderle a 50 centesimi più Iva) verrà garantito un ristoro ed assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal governo.