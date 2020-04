Coronavirus in Umbria, sono drammatiche le ripercussioni dell’emergenza Covid sul settore alberghiero e, più in generale, sulla filiera del turismo. Il presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia, parla di perdite enormi sia sotto il profilo economico che occupazionale tanto che, a livello nazionale, è già stato chiesto lo stato di crisi. “In Umbria il 90% degli hotel sono chiusi e gli albergatori stanno subendo un danno enorme e altrettanto forte sarà il contraccolpo dei prossimi mesi - evidenzia Fittuccia - Secondo una stima che come associazione di categoria abbiamo elaborato per l’Umbria, dal primo marzo al 30 giugno subiremo un danno economico che si aggira intorno ai 90 milioni e che viene calcolato in 320 milioni per l’intera filiera del turismo”.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di mercoledì 29 aprile