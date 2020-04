Coronavirus, in arrivo screening a campione nei comuni umbri

Una serie di prelievi a campione in vari comuni dell’Umbria per stabilire quanto il virus stia circolando, sia nella nostra regione, che altrove, in Italia. Uno screening insomma che, stando a quanto emerge, dovrebbe partire già nei prossimi giorni. Ed è per questo motivo che l’unità mobile che in questi giorni è stata portata a Giove e a Castiglione del Lago per eseguire tamponi a tappeto, per adesso si ferma in attesa di essere nuovamente indirizzata nelle località umbre che verranno individuate per lo screening. Per l’operazione, disposta dall’Istituto superiore di Sanità, verranno quindi impiegate non solo il camper della Regione, il cosiddetto ambulatorio mobile per effettuare test e tamponi su strada, ma anche le Misericordie e le Anpas che altrimenti avrebbero terminato lo screening di ospedali e Rsa.