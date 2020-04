Coronavirus, anche in Umbria riparte il gioco d'azzardo. Qualcuno l’ha visto come un primissimo segnale di ritorno alla normalità. Il via vai, nelle tabaccherie di Perugia e Terni, è stato infatti discreto considerando che da ieri erano autorizzati soltanto alcuni giochi come 10 e Lotto, Millionday, Winforlife e Winforlife Vincicasa. Movimento discreto sia nelle ricevitorie di Perugia che in quellew di Terni. Dal 4 maggio il via libera alle estrazioni di Lotto e Superenalotto e alle scommesse. L’Agenzia per le dogane e i Monopoli puntualizza che tutto verrà fatto nella massima sicurezza. Le polemiche, però, non mancano. Sono in molti, infatti, a interrogarsi sull’opportunità di far ripartire il gioco d’azzardo quando l’economia italiana è ferma. Il 4 maggio, si diceva, riprendono le scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia.