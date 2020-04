Coronavirus, ancora 415 morti in Italia nelle ultime 24 ore ma continua la riduzione del contagio

Il bollettino medico sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 25 aprile, parla ancora di tanti morti (415), ma gli altri indicatori si muovono nella giusta direzione, quella della riduzione del contagio. Nelle ultime 24 ore il rapporto tra nuovi casi individuati e tamponi effettuati scende al minimo da inizio epidemia, un nuovo positivo ogni 27 tamponi. Il calo degli attualmente positivi continua (2.622 sono i guariti), così come continua il calo dei ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva. Oggi calano inoltre le persone in isolamento domiciliare.

Dei 2.357 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 713 nuovi positivi (il 30,2% dei nuovi contagi, in calo rispetto ai giorni scorsi). Tra le altre regioni più colpite dal Coronavirus, l'incremento di casi è di 239 casi in Piemonte, 604 in Emilia Romagna, del 162 in Veneto e del 128 nel Lazio.