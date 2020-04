Coronavirus, altri 766 decessi nelle ultime 24 ore e oltre 2 mila malati. I dati restano stabili

Coronavirus in Italia, arriva il bollettino medico della protezione civile di oggi, venerdì 3 aprile 2020. Angelo Borrelli fa il punto delle ultime 24 ore.

La situazione delle vittime resta pesante. In Italia si registrano 2.339 nuovi contagi da Coronavirus, per un totale di 85.388 attualmente positivi. Il bilancio, comprese vittime e persone guarite, è di 119.827 casi (+4.585), ha comunicato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. I morti sono saliti a 14.681, con un incremento di 766 decessi rispetto al giorno prima. Aumentano i guariti, che sono ora 19.758 (+1.480). I dati restano sostanzialmente stabili, il picco non è passato.