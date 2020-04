Coronavirus, altri 760 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Borrelli: "Calano i nuovi contagi in Italia"

E' arrivato il nuovo bollettino della protezione civile relativo alla giornata di oggi, giovedì 2 aprile. Sono 760 le persone decedute in Italia nelle ultime 24 ore e risultate positive al Coronavirus. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 13.155.

Sono attualmente 4053 le persone in terapia intensiva in Italia risultate positive al Coronavirus, un aumento rispetto a ieri di +18 unità. Complessivamente i malati sono 83.049 i malati con un incremento rispetto a mercoledì di 2.477. Il giorno prima l'incremento era stato di 2.937. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, è di 115.242. Il dato è fornito dalla Protezione civile, che sottolinea come ci siano altre 1.431 persone guarite, per un totale di 18.278. Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli: "Calano i nuovi contagi in Italia".