Il Coronavirus torna a crescere in Italia. Sono 662 i morti annunciati oggi, 26 marzo, nella consueta conferenza stampa della Protezione Civile nazionale per fare il punto della situazione nel nostro Paese. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in Italia salgono dunque a 8.165. Dopo i segnali incoraggianti dei giorni scorsi, tornano ad aumentare in maniera significativa i nuovi contagi: 4.492 in più che fanno lievitare il numero degli attualmente positivi a 62.013 e quello dei casi totali dall'inizio dell'epidemia fino alla cifra di 80.539. In terapia intensiva sono ricoverate 3.612 persone. Unico dato positivo quello delle guarigioni: 999 per un totale di 10.361.

Guarda anche Scarica il nuovo modello di autocertificazione