"Mia madre stava bene, non aveva patologie pregresse. Guidava l’auto, faceva la spesa e le faccende in casa. Poi sabato 7 marzo le osservavo gli occhi. Erano vitrei, le pupille sembrano due punte di spillo. Lei sentiva freddo, tanto freddo. Domenica stessi sintomi. Lunedì 9 le sale febbre a 39. Il 13 dello stesso mese la ricoverano, le fanno il tampone: positiva. Giovedì 19 è morta all’ospedale di Perugia. Mio padre, 86 anni, è a Terni a malattie infettive, sotto ossigeno, anche lui con il Covid-19”. E’ la testimonianza del 58enne di Città di Castello figlio della donna di 81 anni deceduta giovedì nella terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia. Lui è in isolamento in casa, il padre è grave, ricoverato nell’ospedale di Terni con una polmonite da Covid19. Oggi la madre verrà tumulata, senza cerimonie, nel cimitero di Città di Castello. Non ci sarà nessuno a salutarla. “L’unico consiglio è non uscire, se non per urgenze e per garantirsi il minimo indispensabile. Non toccare oggetti o persone, limitare al massimo i rapporti. La cosa più utile è stare in casa. E’ un virus subdolo”, spiega l'uomo. E anche in ospedale, soprattutto in ospedale, limitare al massimo le visite. “Mia madre e mio padre si sono infettati lì", sostiene l'uomo che conferma come questo virus stia diventando, come si dice in gergo, sempre più nosocomiale. Interessa cioè soprattutto strutture e operatori sanitari. La ricostruzione fornita in questo senso è esplicativa più di tante statistiche. “La sera del 3 marzo mio padre è stato ricoverato nell’ospedale di Città di Castello per una ischemia. Nel reparto in cui si curano gli ictus. È stato lì una settimana, poi quel reparto è stato chiuso, alcuni sanitari sono risultati positivi. Mia mamma, che, lo ripeto, ha sempre goduto di ottima salute, è andata quotidianamente a fargli visita. L’abbiamo sempre messa in guardia. Papà è stato dimesso l'11 marzo. Mamma ha iniziato a manifestare i sintomi Covid tra il 7 e il 10. Mio padre ancora no, nemmeno quando è tornato a casa con lei”. La donna, pur avendo un quadro clinico migliore rispetto al marito, si aggrava in poche ore. Viene portata con la Croce rossa all’ospedale di Città di Castello, il 12 marzo viene trasferita a quello di Perugia. Il 13 il tampone positivo al Coronavirus. E’ morta il 19. “Dopo un giorno dal ricovero di mia madre”, spiega ancora il figlio, ”anche mio padre ha avuto i sintomi. E’ stato ricoverato a Castello e poi trasferito a Terni. Ora è ancora lì, intubato, sembra abbia la polmonite bilaterale. Mia madre non usciva se non per andarlo a trovare. Con tutta probabilità hanno contratto il virus in ospedale, a Città di Castello. O in quel reparto o dentro nosocomio. L’11 marzo c’era ancora una processione di gente che entrava e usciva da più varchi. Gli ospedali vanno blindati, così si salvano le vite. Fosse successo settimane fa, forse mia madre si sarebbe potuta salvare”.