Coronavirus, a Siena controllate dalla polizia municipale 255 persone: due denunce

Emergenza Coronavirus, durante la giornata di mercoledì 18 marzo la polizia municipale di Siena ha controllato 45 esercizi commerciali fra i quali tutte le rivendite di tabacchi per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale che ha sospeso le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro.

Tutti gli esercenti compresi anche quelli di generi alimentari non hanno fatto rilevare nessuna infrazione, così come i gestori dei banchi, sempre di generi alimentari, che hanno effettuato il mercato in via Maccari.

Le persone controllate sono state 255 e 225 le autocertificazioni acquisite, 2 le denunce scattate per violazione all’art. 650 del Codice penale.

In Provincia di Siena nuovi contagi.