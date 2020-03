Coronavirus, in Italia altri 349 morti. In terapia intensiva 1.851 pazienti. 414 guarigioni (16 marzo)

Il Coronavirus ha ucciso altre 349 persone. Il dato è stato comunicato da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nazionale durante la conferenza stampa delle ore 18 di oggi, 16 marzo. Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia sale quindi a 2.158. Si registrano per fortuna anche 414 nuove guarigioni che alzano il dato complessivo sino a 2.749. I nuovi pazienti risultati positivi all'esame del tampone sono 2.470 e quindi attualmente i malati noti alle autorità sanitarie sono 23.073. I casi complessivi, tenendo in considerazione anche chi è riuscito a superare il virus e chi è morto, diventano 27.980. Sono ricoverati in terapia intensiva 1.851 degenti, mentre sintomi lievi o assenti per 10.197 persone che stanno trascorrendo la quarantena in casa.

Guarda anche Coronavirus, primo allarme di Burioni l'8 gennaio