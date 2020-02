Terni, pezzi d'intonaco si staccano dal sesto piano di un palazzo. I calcinacci cadono sulle auto in sosta

A Terni, domenica 23 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giotto per rimuovere l'intonaco pericolante al sesto piano di un condominio. Alcuni calcinacci sono piovuti sulle auto in sosta e il tratto stradale interessato, tra via Giotto e via Masaccio, è stato transennato e messo in sicurezza. Sul posto è intervenuta anche la protezione civile del Comune. I danni ai veicoli in sosta sono ancora da quantificare con esattezza mentre sono in corso di accertamento le cause che hanno portato al distacco dell’intonaco dal palazzo. Non si sono registrati feriti e la situazione in breve tempo è ritornata alla normalità.