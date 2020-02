Perugia, Università per gli stranieri al vaglio i nuovi arrivi dei corsi di lingua

Dai primi di marzo l’Università per gli stranieri di Perugia attende i nuovi studenti dei corsi di lingua. Nelle pre iscrizioni si evince che tra gli altri arriveranno due giovani cinesi. Entrambi però vivono da tempo fuori dal loro Paese: uno è residente a Tokio e l’altro a Milano. Per le esigenze imposte dall'allerta Coronavirus, i curriculum dei nuovi in arrivo passeranno al vaglio dei vertici dell’ateneo e di esperti in incontri in programma fin dalla prossima settimana. Mercoledì, in una riunione allargata, sarà anche ascoltato il parere di un virologo dell’ospedale di Perugia. Per ora, l’ateneo di palazzo Gallenga non ha ricevuto disdette, ma è difficile oggi sapere se saranno effettivamente confermate tutte le iscrizioni. Se la Stranieri è impegnata a vagliare i prossimi arrivi l’Università degli studi si appresta a presentare lunedì 24 febbraio il programma Erasmus, mobilità che si svolgerà per gli studenti Unipg in paesi infra europei. In proposito non è previsto nessuna modifica. Invece sono già stati bloccati da settimane i flussi in uscita del progetto Erasmus Plus, in particolare verso i Paesi considerati a rischio dal ministero della Salute, primo fra tutti la Cina.