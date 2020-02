Carnevale a Perugia tra maschere, coriandoli e sorrisi

Il Carnevale di San Sisto, a Perugia, è approdato nella giornata di sabato, secondo una tradizione degli ultimi anni, nel centro storico di Perugia. Sabato mattina l’anteprima con l’arrivo dei carri allegorici in piazza IV novembre, per la gioia dei bambini che hanno potuto ammirare da vicino queste splendide creazioni in cartapesta esterna ed “anima” in ferro. Poi nel pomeriggio il clou della festa con la sfilata in corso Vannucci con lancio di cioccolato e coriandoli. Ad allietare la sfilata le note della Banda “amici dell’arte” di San Sisto. Domenica 23 febbraio terzo ed ultimo appuntamento con la seconda sfilata a San Sisto. Si comincerà alle ore 14,30 in piazza Martinelli con la presentazione dei carri.