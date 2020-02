Coronavirus, aumentano i contagi in Italia, stop a lezioni ed eventi al nord INFOGRAFICA

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, aumentano i contagi in Italia, stop a lezioni ed eventi al nord INFOGRAFICA Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia. Al momento (23 febbraio ore 16:00) sono 132 i casi di positività: 89 casi in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia-Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio (i due casi dello Spallanzani): 54 sono i ricoverati negli ...