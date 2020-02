Alessandro Butali “cavaliere bianco” per i negozi a marchio Euronics del gruppo Del Serra. E’ stato raggiunto nelle ultime ore l’accordo tra l’azienda cortonese in crisi, e il colosso aretino dei tecnologici e degli elettrodomestici. I punti vendita di Foiano della Chiana, Sansepolcro e Spoleto vengono presi in affitto da Butali. Un intervento provvidenziale, quello di Butali, che consente di dare continuità commerciale e occupazionale ai tre negozi in un momento delicatissimo (leggi qui). L’inchiesta della Guardia di Finanza per presunta frode fiscale, a fine 2019, ha infatti assestato un durissimo colpo all’azienda cortonese, con il blocco dei conti correnti del titolare, Fabrizio Del Serra. Ma l'altra faccia della medaglia è rappresentata dalla chiusura praticamente certa dei punti vendita di Gubbio e Castiglione del Lago, che non rientrano nell'intesa.