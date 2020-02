Coronavirus, un morto in Veneto e uno in Lombardia: i casi salgono a 31

Coronavirus, il bilancio delle ore 12 in Italia è di due morti e 31 contagiati. Un 78enne a Padova e una donna residente in Lombardia sono le prime due vittime italiane del virus cinese.

I contagi in Lombardia salgono a 28, compresa l’ultima vittima. I 27 contagiati ancora in vita sono risultati positivi ai due test che gli esperti hanno sottoposto ai 149 entrati in contatto direttamente con il 38enne di Codogno, che è tutt'ora in Terapia Intensiva all'ospedale della sua città ma in condizioni stabil. Uno dei contagiati di Codogno nella notte è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como, su disposizione di Areu Lombardia.

In Veneto i contagi accertati sono al momento tre, compresa la prima vittima italiana, il 78enne Adriano Trevisan, deceduto venerdì sera. In totale sono quindi 31 i contagiati tra Lombardia e Veneto, di cui 28 in Lombardia. Due le vittime, una in Veneto e una in Lombardia.