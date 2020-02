Il bilancio in Italia dell'epidemia di coronavirus è di 21 contagi e un morto. I casi sono 16 in Lombardia, 2 in Veneto e 3 nel Lazio. C'è una vittima, Adriano Trevisan. Si tratta del 78enne, ricoverato da 15 giorni: era uno dei due contagiati nel padovano, dove è positivo anche un suo compaesano di 67 anni.

Un altro caso di contagio da coronavirus è stato registrato in Veneto. Si tratta di un 67enne di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. L'uomo è transitato prima dal pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nella rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito a Padova. Sono invece stazionarie le condizioni dell'altro veneto, un 67enne di Vo' Euganeo, ricoverato sempre a Padova.

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato in Lombardia. E', come detto, il 16esimo nella Regione. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, il nuovo positivo al virus è un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona.

Il premier Giuseppe Conte annuncia nuove misure.