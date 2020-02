Coronavirus, primo morto in Italia: sotto test 4.200 persone nel Padovano. Quindici casi in Lombardia

Primo morto in Italia per il Coronavirus. Il decesso in veneto. Si tratta di uno dei due casi accertati di contagio Padova. La vittima è Adriano Trevisan, 77 anni, di Vo' Euganeo, sui Colli, a pochi chilometri da Padova, e padre dell'ex sindaco di Vo'.

È spirato all'ospedale di Padova, nel reparto malattie infettive L'altro paziente contagiato ha 68 anni, anche lui di Vo' Euganeo. E' in corso la mappatura di tutti gli spostamenti e i contatti avuti dai due contagiati. A Vo' Euganeo, come riporta ilgazzettino.it , sonmo state sospese tutte le manifestazioni pubbliche, comprese quelle di natura religiosa, delle attività commerciali ad esclusione dei servizi essenziali, e delle attività lavorative per i lavoratori residenti anche al di fuori dell'area, delle attività ludiche (anche le feste di Carnevale) e sportive, delle scuole di ogni ordine e grado, anche per gli studenti che devono frequentare le scuole al di fuori del Comune; interdizione delle fermate dei mezzi pubblici e screening per tutta la popolazione.

Nelle prossime ore la Regione Veneto sottoporrà al test del tampone ben 4.200 persone: tutti i 3.300 abitanti del Comune padovano, più i 300 familiari e conoscenti dei due contagiati, e tutti i 600 operatori sanitari dell'ospedale di Schiavonia. Uno dei contagiati è infatti rimasto in ospedale alcuni giorni, quando ancora non si sospettava che la sua malattia fosse il Coronavirus "cinese".