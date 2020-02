Solomeo, In viaggio con Luca. Ronconi e il suo teatro. Anteprima nazionale al Cucinelli del docufilm

Il 21 febbraio di 5 anni fa si è spenta una luce alla quale il teatro del mondo ha guardato con interesse, stupore, sconcerto, ammirazione. L'aveva accesa Luca Ronconi con le sue prime regie nel 1963, propedeutiche all'esplosione vitale che avrebbe generato il suo Orlando Furioso in piazza al Festival di Spoleto. Era il 1969. Periodo di avanguardie sociali, politiche e culturali che hanno segnato il secolo scorso. E un po' più in là. Così, ogni volta che si scorge un bagliore, un luccichìo che ci può riportare a quella fonte di luce, è naturale aggrapparcisi. Stavolta si tratta di qualcosa di speciale. Si va “In viaggio con Luca” attraverso un percorso tracciato da Gianfranco Capitta e Simone Marcelli che hanno voluto raccontare, con immagini e voce narrante, le tappe che Ronconi ha segnato indelebilmente in 50 anni di militanza artistica.

L'appuntamento che ha un richiamo internazionale ha un luogo di partenza: Solomeo. La data: 27 febbraio. L'ora: le 21.

Il tutto non è per caso: l'anteprima si svolge nello splendido borgo umbro perché la realizzazione del film è stata possibile grazie al contributo finanziario della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. E poi l'Umbria perché nell'Eugubino Luca Ronconi ha vissuto e creato. E ancora perché Ronconi affidò la sua Serva amorosa che fece epoca al giovanissimo Teatro Stabile diretto da Franco Ruggieri. E si potrebbe andare avanti col Centro Santa Cristina fondato dal regista nel 2002, fino a incontro dal tono informale, quasi tra amici, alla Terrazza del Lilli a Perugia dove Ronconi si prestò con piacere a uno straordinario, inatteso e indimenticabile reading. Non resta che andare.