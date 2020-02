Contro i furti si punta al potenziamento della videosorveglianza e al collegamento tra sistemi video pubblici e privati. Dove? A Marsciano. Ma si stringono i tempi anche per la costruzione della nuova caserma, per la quale è stata già individuata l’area. La questione sicurezza torna al centro dell’azione dell’amministrazione comunale, che ha annunciato l’avvio di un progetto per mettere in rete i sistemi di videosorveglianza esistenti con quelli di soggetti privati, tra cui banche ed esercizi commerciali. Gli ultimi colpi in molte abitazioni hanno aumentato l’allarme. Sei le case visitate solo nella prima settimana di questo mese dai ladri che non si sono fatti scrupoli a rubare. Come del resto era successo anche in passato (leggi qui).