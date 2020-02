Spoleto, Monique Veaute dà le nuove linee artistiche al Due Mondi nel segno di Menotti

Dopo il benestare del ministro Dario Franceschini, arriva la nomina ufficiale di Monique Veaute alla direzione del Festival di Spoleto. Il cda della Fondazione Festival all’unanimità le ha conferito l’incarico di direttore del Due Mondi a partire dal 1 agosto 2020 per cinque anni. Veaute, non era presente al cda che si è tenuto al teatro Nuovo, ha comunque fatto pervenire una sua dichiarazione di ringraziamento ma anche sulle linea della sua direzione: “Ringrazio i consiglieri della Fondazione Festival dei Due Mondi che attraverso il loro voto hanno manifestato la loro fiducia nei miei confronti affidandomi l’incarico di direttore artistico del Festival di Spoleto che guiderò a partire dal 2021. Desidero esprimere la mia gratitudine al sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis, per aver proposto la mia nomina e all’onorevole ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, per aver condiviso questa scelta. Facendo tesoro dell’esperienza maturata all’interno della Fondazione Romaeuropa, che ho contribuito a creare, e tenendo in gran conto l’eredità lasciatami dal mio predecessore, Giorgio Ferrara, che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni, affronterò questo mandato prestando particolare attenzione ai diversi linguaggi del contemporaneo e rispettando e valorizzando la vocazione internazionale del Festival dei Due Mondi. Si tratta di un ruolo di grande responsabilità, di un cammino nel grande universo della produzione artistica che intendo percorrere seguendo le linee guida tracciate dal maestro Gian Carlo Menotti al fine di realizzare una programmazione basata su tre principi: originalità, rarità e novità. Seguire questi principi contribuirà ad accrescere la vocazione di attrattore culturale e sociale di Spoleto e del suo Festival”.