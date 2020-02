Umbria, assessore Agabiti: "Film commission operativa entro autunno"

Umbria Film Commission si farà. A darne notizia è l’assessore regionale alla cultura e al turismo Paola Agabiti. “Abbiamo ripreso e definito un percorso che si era interrotto - fa sapere -, individuando risorse per la sua istituzione e il suo funzionamento provenienti da fondi comunitari”. La fondazione, secondo quanto delineato da un crono programma, sarà operativa nell’autunno 2020. E’ stato quindi incaricato il servizio Turismo Commercio Sport e Film Commissione, diretto da Antonella Tiranti, di assumere tutti gli atti e le attività necessari al conseguimento dell’obiettivo: creare un organismo tale da promuovere, amministrare, gestire ed essere di supporto all’industria cinematografica e audiovisiva in Umbria.

Nel progetto di fattibilità, oltre alla costituzione di una fondazione, è previsto nei piani la rifunzionalizzazione degli studi di Papigno e del Centro Multimedialia Terni. Considerati entrambi un’opportunità di investimento rilevante ai fini del progetto proprio per la vicinanza a Roma.

Intanto a Perugia il 27 febbraio, in sala dei Notari alle 17,30, è organizzato l’evento Umbria grida cinema per presentare le professionalità del territorio che operano in questo settore.