La foto è stata scatta martedì 18 febbraio alle 13,30 in corso Vannucci a Perugia. Un clic di Giancarlo Belfiore mosso dal curioso effetto prodotto dalle tre file di tavolini in mezzo al corso principale della città, privi di qualsiasi altro allestimento. L'immagine è amplificata nella sua sconfortante loquacità proprio dalle pochissime persone in giro che lasciano circondati di solitudine gli avventori del locale seduti all'aperto per godersi la bella giornata. Dopo le feste natalizie, il centro storico della città si è di nuovo spento e spesso corso Vannucci appare completamente vuoto con la giostra spenta. Speriamo di non dover attendere il Festival internazionale di giornalismo, i primi giorni di aprile, per veder tornare un po' di movimento nell'acropoli cittadina.