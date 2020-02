Umbria, influencer perugina alla settimana della moda milanese. Ilaria di Vaio presenta marchio e linea kids

Debutto in grande stile per Ilaria Di Vaio alla Milano Fashion Week Donna. La mamma ed influencer perugina, seguitissima sui social network, ha esordito ieri sera, con un evento esclusivo nel capoluogo lombardo. Si tratta, per la trentenne umbra, del primo ingresso nel fashion system, con il lancio, mediante una collaborazione che nasce da un progetto condiviso, di una linea d’abbigliamento femminile autunno inverno 2021 con uno stile personale e identificabile ed accanto ad essa una linea kidswear dedicata alle più piccole, che ne condivide impronta stilistica e filosofia. “Sono felice e orgogliosa di presentare questo progetto fashion che riguarderà tanto le grandi quanto le piccole donne – ha dichiarato a Milano, Ilaria Di Vaio -. Per me vestirsi significa esprimersi, è il modo più diretto e di più forte impatto per comunicare noi stessi: con questa linea di abbigliamento per donna e bambina porto nella moda la mia personalità, la mia identità, la mia creatività”. Un grande salto di qualità per la giovane influencer che porta l’Umbria nel mondo, tra marchi come Fendi e Armani. Ilaria Di Vaio Collection è la collezione che si ispira a quell’immagine femminile e a quei valori che la mamma e influencer Ilaria di Vaio incarna nei social, “una donna moderna ed elegante, sensuale e femminile”. Invece #pettegoleadorate è la linea junior che “trasferisce questi stessi valori al mondo delle più piccole, con ironia e vivacità”. Moltissimi gli invitati, ieri sera, tra cui Nilufar Addati, Veronica Ferraro e Chiara Galiazzo oltre alle principali testate del settore.