Sosta selvaggia, vettura blocca autobus davanti alla scuola

Una vettura in sosta selvaggia blocca la manovra di un autobus. Siamo in Borgo XX Giugno, a ridosso della scuola elementare. La segnalazione arriva da uno degli utenti del gruppo Facebook Perugia sosta selvaggia. Viene segnalato come la foto risalga alle 8 del mattino, proprio quando si accompagnano gli studenti in classe. Non è la prima volta che accade, fa sapere il profilo che ha postato l'immagine. E’ solo l’ultima in ordine di tempo delle decine di segnalazioni giornaliere che riguardano soprattutto il centro storico del capoluogo. Dove secondo Maurizio Zara (Legambiente) l’apertura della Ztl fino a piazza Italia non giova e non fa bene al commercio.