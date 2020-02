Perugia, spaccia droga su una panchina del parco. I cittadini fanno arrestare il pusher di San Sisto

E’ stato arrestato in un parco di San Sisto a Perugia con mezzo etto di hashish in tasca. La polizia di stato della Questura di Perugia, a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di alcuni cittadini, è intervenuta in un’area verde davanti a un centro commerciale: i residenti, proprio in quella zona, avevano notato un andirivieni sospetto di alcuni giovani che si soffermavano in prossimità di una panchina. Sul posto, i poliziotti della volante hanno sorpreso due ragazzi seduti su una panchina e, uno di questi, cercava di occultare 4 involucri in cellophane che risultavano contenere della sostanza stupefacente di tipo hashish. Perquisito, gli agenti hanno trovato nascosti dentro un calzino altri 18 involucri di hashish. Si tratta di un 24enne già noto alle forze di polizia, accusato ora di detenzione ai fini dello spaccio.