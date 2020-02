Ben 950 mila euro in arrivo per il rifacimento di piazza Giacomini e del casale Boldrini. Una cifra cospicua che la Regione Umbria ha stanziato per Foligno e che rientra nei 9 milioni e mezzo di euro destinati ad interventi di ricostruzione post-sisma 1997. Foligno, quindi, con i lavori previsti in piazza Giacomini e al casale Boldrini, sarà uno degli undici Comuni che beneficerà di questi importanti fondi. Andando nello specifico di piazza Giacomini, che si trova nel cuore del centro storico di Foligno, i lavori erano già stati previsti da tempo. Tanto che esiste già un progetto che prevede la sua ripavimentazione con la riproduzione dell’impronta della preesistente chiesa della Madonna del Pianto. Le opere saranno supervisionate dalla Soprintendenza dei Beni Culturali.

