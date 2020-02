Umbria, ecco le priorità del neocommissario Legnini per sbloccare la ricostruzione post sisma 2016

“Ho già parlato con la presidente della Regione Tesei e al più presto sarò in Umbria, mi servono pochi giorni per studiare e capire ma voglio entrare subito nel merito dei problemi, evitando che si ricominci tutto da capo”. Ha le idee molto chiare il neocommissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, nominato venerdì dal presidente del Consiglio dei ministro, Giuseppe Conte, al posto di Fabio Farabollini, scaduto il 31 dicembre scorso. L’obiettivo del quarto commissario, incaricato dal governo in tre anni e mezzo, è quello di dare uno sprint alla fase della ricostruzione andando “a semplificare le procedure, mettendo a fuoco le fasi di rallentamento, senza rafforzare i poteri speciali del commissario che, di fatto, già lì ha. Non è così che si risolvono i problemi”. Leggi anche: Umbria più forte del terremoto, tutto pronto per Nero Norcia: protagonisti il tartufo e i prodotti tipici

