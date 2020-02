Scuola, i sindacati proclamano lo sciopero per il 6 marzo: lavoratori precari sul piede di guerra

È stata inviata sabato 15 febbraio alla presidenza del Consiglio dei ministri la lettera di indizione dello sciopero della scuola per l’intera giornata del 6 marzo 2020, con particolare riguardo al personale in condizione di precarietà lavorativa. "Tale indizione - sottolineano Flc Cgil Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda - rappresenta una prima espressione di dissenso per le scelte politiche in materia di gestione del personale della scuola. Alla quale potranno seguire ulteriori iniziative". Quattro i temi di dissenso al centro dello sciopero del 6 marzo: Concorsi: non è stato portato a positiva conclusione l’unico tavolo attivato relativo all’attuazione dei decreti, ora trasformati in legge, che doveva condurre alla definizione di procedure di reclutamento tali da riconoscere "la professionalità acquisita, grazie alla quale è stato possibile assicurare la funzionalità del sistema dell’istruzione", come previsto dall’intesa di dicembre palazzo Chigi. E stato disatteso quanto previsto nell’intesa del 24 aprile 20109, nella quale si condivideva l’esigenza di individuare le più adeguate e semplificate modalità per agevolare l’immissione in ruolo del personale docente che abbia una pregressa esperienza di servizio pari ad almeno 36 mesi di servizio"; risponde a tale esigenza la necessità di garantire ai candidati ogni opportunità di preparazione e di preventiva esercitazione. Leggi anche: Scuola, i precari di nuovo in stato di agitazione. Proclamato lo sciopero, lezioni a rischio