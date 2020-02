Umbria, Pil e redditi bloccati, per Confindustria: "Avanti con i privati, il pubblico frena la ripresa"

“Bisogna cambiare direzione, marcia e piano strategico per il territorio. Come Confindustria Umbria, in diverse occasioni, abbiamo ribadito la centralità dell’industria, dell’economia privata, come temi sui quali indirizzare le azioni anche del governo regionale per favorire l’intraprendenza e lo sviluppo delle imprese”. A commentare le ultime statistiche su Prodotto interno lordo e redditi, oltre a fare il punto sul Sistema Umbria, è il presidente di Confindustria, Antonio Alunni. “La situazione dell’Umbria è preoccupante e i dati sul Pil ci dicono che la nostra regione non cresce anche a causa del peso del settore pubblico. Le analisi sono state fatte, ora è tempo di agire senza continuare a tergiversare”. Leggi anche: Ricerca e innovazione tecnologica, la sfida parte da Perugia

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MERCOLEDI' 12 FEBBRAIO 2020