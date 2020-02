Indaga la guardia di finanza del comando provinciale di Terni sul progetto di teleriscaldamento: il calore dell'Ast che attraverso uno scambiatore avrebbe dovuto rifornire in modo ecologico ed economico 1200 appartamenti, aumentabili fino a 4000, dei quartieri Sant'Agnese e Borgo Bovio.

A quell'impianto, finanziato con fondi europei, il progetto è del Comune di Terni, si lavora da 21 anni ma ad oggi nessun appartamento è stato riscaldato con l'acqua calda proveniente dall'acciaieria.

Per questo la procura regionale presso la Corte dei conti ha aperto un fascicolo e ha incaricato le fiamme gialle ternane di acquisire i documenti relativi al progetto e i soldi spesi per verificare se c'è stato o no danno erariale. I militari si sono recati più volte presso gli uffici comunali per prelevare documenti. L'indagine è appena all'inizio.

Era il 1998 quando il progetto preliminare del teleriscaldamento di Terni prese il via. Un progetto innovativo e “green” messo in campo dal Comune di Terni che prevedeva l'utilizzo del calore di scarto dell'impianto di preriscaldo delle siviere dell'Ast come fonte per dare energia termica a 1200 appartamenti, aumentabili fino a 4000, dei quartieri di Borgo Bovio e Sant'Agnese, oltre ad alcune scuole e agli uffici del Centro multimediale, compresi quelli della Regione Umbria. Sindaco era Paolo Raffaelli; amministratore delegato dell'Ast Attilio Angelini. In questi ventuno anni sono stati realizzati l'impianto per lo scambio di calore all'interno dell'Ast e la rete di distribuzione: un grande tubo che parte dalle siviere, costeggia il muraglione del ponte sul Serra per poi diramarsi attraverso una rete di condutture nei quartieri di Borgo Bovio e Sant'Agnese. Investimento realizzato con 3,5 milioni di euro di fondi comunitari; l'Ast ha provveduto con fondi propri. Alcuni condomini delle case popolari si sono adeguati al doppio allaccio, acqua calda proveniente dall'Ast e metano della rete, necessario in caso di fermo delle siviere. La maggior parte no. L'impianto è stato collaudato tre anni fa, ma non ha mai funzionato.

Il punto lo fece lo scorso autunno l'ormai ex assessore ai Lavori pubblici Enrico Melasecche: "Il problema è che l'impianto funziona, i tubi della rete sono a posto, tutto è collaudato, ma l'impianto non è economicamente gestibile. Per questo l'Asm si è rifiutato a suo tempo di prenderne la gestione”. Poi, più nel dettaglio: “Il problema serio è che oggi è antieconomico quell'impianto in relazione al numero degli utenti attuali, ai costi di attivazione dell'impianto, agli incentivi necessari a fornire calore a prezzi incentivanti, alla continuità della fornitura quando l'acciaieria è in manutenzione o è chiusa per ferie”.

Impianto progettato male o sono passati troppi anni dal varo dei lavori? Dovrà essere la procura presso la Corte dei conti a valutare se c'è stato danno erariale.