Aumentano i controlli dei cittadini e calano i furti. Non si placa l’ondata di raid al Trasimeno. Se in alcuni comuni stanno prendendo forma i primi gruppi di controllo di vicinato e si pensa all’installazione d’impianti di videosorveglianza per contrastare i malviventi, altri sono ancora in standby. A Magione i cittadini si sono organizzati in gruppi di controllo da diversi mesi, e se in un primo momento questi non erano riusciti a bloccare il “lavoro” dei malviventi, adesso la situazione sembra essere cambiata, come confermano i responsabili: “Sembra che il fenomeno dei furti si sia un poco attenuato. Nell’ultima settimana è stata messa a segno solamente un’effrazione. Le forze dell’ordine hanno messo in campo tutte le forze possibili, lavorando di continuo e pattugliando sempre tutti i paesi del comune”. A Castiglione del Lago invece la situazione non lascia dormire sonni tranquilli alla popolazione.